21-річний український захисник киян входить у сферу інтересів Інтера вже понад рік, повідомляє FcInter1908.it.

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За інформацією джерела, "нерадзуррі" не є єдиними "мисливцями" на українця. До Миколенка інтерес проявляють також Мілан, Наполі та Ювентус. "Россонері", до слова, розглядають Віталія у статусі заміни Тео Ернандесу.

Зауважимо, контракт оборонця з Динамо розрахований до 2025 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро. У нинішньому сезоні Віталій Миколенко провів 27 поєдинків за "біло-синіх", в яких відзначився 4 асистами.

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