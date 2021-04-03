"Ворскла – одна з найкращих команд нашого чемпіонату, вона є дуже міцною. У Ворскли гарні атака й оборона. Суперник здійснює багато швидких атак великою кількістю гравців. Після підбору м'яча намагається просувати жорстку, швидку атаку, віддає багато передач за спину лінії оборони. Буде складна гра на складному полі.

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Наше життя у футболі завжди ґрунтується на емоціях – гарних або поганих. Багато на що впливає настрій, який залежить від результатів. Звичайно, ми люди. Не досягаючи результату, людина засмучується, і навпаки. Але за будь-яких обставин є ще наші професійні зобов'язання. Так, ми не проводимо чудовий сезон – м'яко кажучи, він не такий, як ми хотіли. Ми звикли бути чемпіонами, і чемпіони не здаються", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Зауважимо, наразі Динамо випереджає "гірників" на 7 залікових балів. Двобій із Ворсклою відбудеться завтра, 14 квітня, початок зустрічі о 17:00.

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