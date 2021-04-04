Динамо за семь туров до окончания чемпионата опережает Шахтер на семь очков. Шансы на первое за пять лет чемпионство высокие, как никогда, но календарь у "бело-синих" очень тяжелый: впереди встречи против Александрии, СК Днепр-1, Ворсклы, Ингульца, Мариуполя и Колоса – эти коллективы очень упрямые и неудобные, да еще и играть будут дома. Кроме того, уже 17 апреля киевлянам придется провести Классическое дерби. В таком режиме осечки обязательно произойдут, но подопечным Мирчи Луческу необходимо обойтись без них как можно дольше. При этом в поединке с "горняками" критически важно набрать максимум.

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Александрия – один из самых сложных соперников Динамо на этом пути. Последняя встреча между этими командами на КСК Ника завершилась боевой ничьей, а в прошлогоднем четвертьфинале Кубка дожать подопечных Владимира Шарана удалось только на последних минутах овертаймов. В поединке первого круга нынешнего сезона динамовцы некоторое время разрывали "желто-черных" на куски, но гости пропустили всего один гол – а под конец матча они могли и за 1:1 зацепиться.

Причина неуступчивости кроется в качественно припаркованном "автобусе" и высоком качестве игры с такой тактикой. Подопечные Владимира Шарана в УПЛ имеют одни из самых низких показателей общей точности передач, владения мячом и темпа пасов, но при этом почти не допускают потерь мяча (меньше только у грандов). Команда идет второй по точности длинных пасов и является лучшей по среднему количеству верховых единоборств.

Моменты также имеют хорошее качество – особенно после стандартов. Чтобы сломать такую ​​организацию, необходима чрезвычайно высокая скорость и интенсивность работы. Под ними Александрия быстро начинает сыпаться.

Проблема заключается в том, что во втором круге "желто-черные" не впечатляют. Уверенно переиграть удалось только "мертвые" Минай и Олимпик, у которых даже ударов по воротам не было, а вот два матча против СК Днепр-1 выглядели крайне слабо – кубковая победа в серии пенальти и ничья в УПЛ стали случайностями. Ворскла же забила Александрии три гола, а в предыдущем туре подопечные Владимира Шарана умудрились проиграть Ингульцу. Осенью команда выглядела значительно убедительнее.

Динамо нынешний чемпионат проходит очень ровно, практически не допуская необязательных потерь очков. Не во всех поединках киевляне демонстрировали сильный футбол (даже разгром Львова обнаружил определенные недостатки в игре), но почти все успешные результаты были заслуженными. Особенно мощно подопечные Мирчи Луческу выглядели перед международной паузой, получив четыре подряд победы с суммарным счетом 12:1 – команда разгромила трех аутсайдеров УПЛ и эффектно прибила Зарю в стратегически важном матче.

У Динамо есть определенные проблемы при работе под высоким прессингом. Особенно уязвимо выглядят центрбеки, которые не обладают качественным первым пасом и несколько теряются под давлением, но киевляне по ходу матчей демонстрируют способность открывать новые каналы для продвижения атак. Грамотные перемещения центрхавов и фулбэков маскируют трудности при обороне, однако на стандартах "бело-синие" остаются очень уязвимыми – и это шанс для Александрии.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Дубра (под вопросом), Ковалец – Цыганков, Бурда, Вербич, Белуце, Костевич

Дисквалифицированы: –

Не сыграют по другим причинам: Вантух, Калюжный (Александрия, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков – Устименко, Ситало

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Родригес, Буяльский, де Пена – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Александрия невнятно провела последние поединки, но сегодня команда точно должна настроиться. Тем более, что на трибунах будут присутствовать болельщики. Да и кадровая ситуация у Динамо не очень хорошая – без Цыганкова не хватает креатива, а Беседин только оправился от травмы.

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Главной проблемой Динамо в этом матче станет "автобус" александрийцев. Чтобы его сломать, необходимо демонстрировать высокий темп передач, повышать количество владения мячом в минуту и ​​выдерживать интенсивный темп единоборств. Киевляне в нынешнем чемпионате регулярно ускоряются по ходу встречи, однако сегодня существуют серьезные вопросы относительно физических кондиций лидеров. Сидорчук, Забарный, Караваев и Шапаренко набегались в сборной, а форма Беседина остается загадкой. Особенно важно, как будут работать центрхавы – если они начнут проседать, Александрия за это накажет.

Очевидно, что Динамо будет владеть инициативой, но без высокой скорости существует риск повторения истории матча Украины против Финляндии. Правда, нынешняя Александрия явно не тянет на уровень Суоми – середняки во втором круге разрывали ее защиту, и даже скромный Ингулец разыграл эффектную голевую комбинацию в штрафной, как в FIFA 21. Подопечные Владимира Шарана слишком часто ошибаются в мелких эпизодах, иногда падая на ровном месте (как Бондаренко перед голом Ворсклы). Да и в атакующей работе "желто-черные" в последнее время выглядят примитивно, пуляя мяч вперед и надеясь исключительно на стандарты с борьбой.

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Соответственно, многое в этом матче будет зависеть от выигрыша ничейных мячей и использования ошибок. У Динамо с этим проблем нет – за них более высокий класс, больший опыт и лучшая кадровая комплектация. При этом стиль "бело-синих" выглядит очень неудобно для александрийцев. Подопечные Мирчи Луческу оставляют сопернику минимум открытых ситуаций, где можно разбежаться в контратаке – они долго владеют мячом, избегая рискованных потерь и готовя более опасные моменты.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным исходом поединка кажется победа гостей. Тяжелая, валидольная, но заслуженная. Александрия прямо сейчас нестабильная и простенькая, а Динамо лучше и быстрее работает с мячом. Уязвимостью выступает оборона на стандартах, но преимущество подопечных Мирчи Луческу в других компонентах игры слишком серьезное. Это было заметно еще в матче первого круга, когда "желто-черные" выглядели крепче своей сегодняшней версии – сейчас же конкурировать с "бело-синими" будет еще труднее.

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