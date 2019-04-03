Олександрія – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем.

"Було багато боротьби, самовіддачі та агресивності. Нашій команді завжди непросто з цим суперником, а сьогодні довелося навіть ще важче, ніж зазвичай. Ми досить рано повели в рахунку, але потім виникали труднощі з утриманням м'яча.

Олександрія дуже прямою вертикальною грою змушувала нас сідати, бути більш компромісними в оборонних моментах. Ми не так багато контролювали м'яч або виходили в атаку, в чому велика заслуга опонента, що ускладнив нам завдання.

Також поле в деяких зонах було не зовсім рівним, проте бувають такі поєдинки, коли складно грати. Це саме той випадок. У таких матчах потрібно боротися і віддаватися до самого кінця – в цьому аспекті Шахтар в порядку. Ми знову не пропустили, що важливо для нас.

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Господарі мали кілька моментів, які могли реалізувати, і в основному загрожували нашим воротам на стандартах. У цьому вони дуже сильні: у поточному сезоні забили 14 голів зі стандартних положень. Якщо роботи висновки, то можна сказати, що було багато боротьби і агресивності, але із взаємною повагою гравців і всіх учасників матчу. Дуже важлива перемога для нас.

Чому Марлос опинився на лаві запасних? Якщо пам'ятаєте матч Португалія – Україна, він покинув поле в перерві. У нього була травма, яка дає про себе знати протягом усього сезону. Зараз у Марлоса один з найважчих періодів: він не завжди працює з командою, проводить індивідуальні тренування. Вирішили не ризикувати, щоб не ускладнити пошкодження.

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Чи я сказав Тайсону вибачитися перед Шараном? Так, дійсно, я сказав Тайсону, щоб такого більше не було. Що сталося? Після епізоду з падінням Мораєса Тайсон не відразу віддав м'яч. Звичайно, тренер Олександрії розлютився. І особисто я також попросив у нього вибачення. Сказав гравцям, щоб вони віддали м'яч. Потім було якесь непорозуміння, але в футболі таке буває – у хлопців на полі, так би мовити, гарячі голови. Повага є. У підсумку, на мій погляд, все дозволили цю ситуацію і помирилися. Мова про один момент, який згодом був закритий. Гра сьогодні була агресивною, з безліччю фолів, але я не вважаю, що з боку команд було якась неповага. Просто футболісти хотіли боротися до самого кінця, у них була віддача.

Матч у Кубку України з Динамо? Треба якомога швидше відновитися – у нас зовсім небагато часу. Вже починаємо продумувати стратегію на гру. Прекрасно віддаємо собі звіт в тому, що далі пройде лише один – це раунд на виліт. Динамо дуже сильна, хороша команда, також хоче завоювати Кубок. Наші зустрічі завжди дуже збалансовані і складні для обох команд, часто в них вирішують дрібні деталі. Підготуємося і продумаємо, що важливо зробити тактично, щоб гідно себе показати", – передає слова Фонсеки прес-служба "гірників".

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