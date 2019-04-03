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Олександрія – Шахтар: Шаран відмовився коментувати епізод з пенальті у ворота своєї команди

19:58 870 Читать на русском
Олександрія – Шахтар: Шаран відмовився коментувати епізод з пенальті у ворота своєї команди
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер олександрійців Володимир Шаран поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ проти Шахтаря

 
Жуніор Мораєс 12’

"Емоції тільки позитивні, маю на увазі щодо гри, тому що ми прекрасно розуміємо можливості наших гравців. Дуже ретельно готувалися до цього поєдинку, сьогодні всі бачили, що ми не заслуговували на поразку. Грали агресивніше, практично нічого не давали зробити Шахтарю, це дійсно так, але контратаки, звичайно, вони швидкісні. Не хочу і не буду коментувати за одинадцятиметровий, нехай експерти розбираються і говорять, але це вже історія.

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Нічого не змінилося (після пропущенного гола), тому що ми так планували грати з перших хвилин: зустрічати в середній зоні, активно грати. Трішки змінили свою тактику: наші крайні півзахисники більш агресивно зустрічали центральних, це все було награно, і дійсно гравці Шахтаря помилялися. Але, на превеликий жаль, ті моменти, які ми мали, їх було небагато, хоча вони були і могли зрівнювати рахунок.

Всі бачили (епізод з пенальті), нехай це рішення приймає арбітр, моя справа – тренувати. Задоволений відношенням команди, хлопці всі у розпачі, можна почути, що відбувається у роздягальні Шахтаря, там теж незрозуміло. Розуміємо, що кожен поєдинок – дуже важливий, якщо ми хочемо досягти своєї мети. Не дивимся на Шахтар чи Динамо або інші команди, будемо намагатися грати для того, щоб відпрацювати і досягти своєї мети.

Діалог з Тайсоном? Ковалець побачив, що Мораєс лежить у штрафному майданчику. Ми не продовжили атакувати, хоча могли б це зробити. Але в нас виховані хлопці, і я теж підтримав їх, після чого вони вибили м’яч. Чомусь Тайсон одразу ж не віддав його нам – не зрозуміло, потім він підбіг і вибачився", – передає слова Шарана Sport Arena.

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