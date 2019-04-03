Александрия – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером.

"Было много борьбы, самоотдачи и агрессивности. Нашей команде всегда непросто с этим соперником, а сегодня пришлось даже еще труднее, чем обычно. Мы довольно рано повели в счете, но затем возникали трудности с держанием мяча.

Александрия очень прямой вертикальной игрой заставляла нас садиться, быть более компромиссными в оборонительных моментах. Мы не так много контролировали мяч или выходили в атаку, в чем большая заслуга оппонента, который усложнил нам задачу.

Также поле в некоторых зонах было не совсем ровным, однако бывают такие поединки, когда сложно играть. Это именно тот случай. В таких матчах нужно бороться и отдаваться до самого конца – в этом аспекте Шахтер в порядке. Мы опять не пропустили, что важно для нас.

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Хозяева имели несколько моментов, которые могли реализовать, и в основном угрожали нашим воротам на стандартах. В этом они очень сильны: в текущем сезоне забили 14 голов со стандартных положений. Если работы выводы, то можно сказать, что было много борьбы и агрессивности, но с взаимным уважением игроков и всех участников матча. Очень важная победа для нас.

Почему Марлос оказался на скамейке запасных? Если помните матч Португалия – Украина, он покинул поле в перерыве. У него была травма, которая дает о себе знать в течение всего сезона. Сейчас у Марлоса один из самых тяжелых периодов: он не всегда работает с командой, проводит индивидуальные тренировки. Решили не рисковать, чтобы не усложнить повреждения.

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Сказал ли я Тайсону извиниться перед Шараном? Да, действительно, я сказал Тайсону, чтобы такого больше не было. Что случилось? После эпизода с падением Мораеса Тайсон не сразу отдал мяч. Конечно, тренер Александрии разозлился. И лично я также попросил у него прощения. Сказал игрокам, чтобы они отдали мяч. Затем было какое-то недоразумение, но в футболе такое бывает – у ребят на поле, так сказать, горячие головы. Уважение есть. В итоге, на мой взгляд, все позволили эту ситуацию и помирились. Речь о одном моменте, который впоследствии был закрыт. Игра сегодня была агрессивной, с множеством фолов, но я не считаю, что со стороны команд было какое-то неуважение. Просто футболисты хотели бороться до самого конца, у них была отдача.

Матч в Кубке Украины с Динамо? Нужно как можно быстрее восстановиться – у нас совсем немного времени. Уже начинаем продумывать стратегию на игру. Прекрасно отдаем себе отчет в том, что дальше пройдет только один – это раунд на вылет. Динамо очень сильная, хорошая команда, также хочет завоевать Кубок. Наши встречи всегда очень сбалансированы и сложные для обеих команд, часто в них решают мелкие детали. Подготовимся и продумаем, что важно сделать тактически, чтобы достойно себя показать", – передает слова Фонсеки пресс-служба "горняков".

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