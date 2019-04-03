Шахтар у важкому матчі переміг Олександрію: класна 30-хвилинка підопічних Шарана, супершанс Цурікова та дефіцит Марлоса

Олександрія вдома мінімально програла Шахтарю у центральному матчі 23-го туру УПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Шахтар на виїзді виявився сильнішим за Олександрію у стартовому матчі другого етапу УПЛ. Наставник "гірників" Паулу Фонсека вирішив залишити у запасі Марлоса та випустив з перших хвилин Веллінгтона Нема.

Поєдинок активніше розпочали гості, які відразу прибрали м'яч до своїх ніг. На 10-й хвилині зустрічі виник перший напівмомент у Шахтаря: Коваленко заробив штрафний удар біля воріт Олександрії, однак захисники господарів ліквідували загрозу після подачі Алана Патріка.

Вже через 2 хвилини "гірники" спромоглися заробити пенальті: Тайсон вдало віддав на Нема, який увірвався у володіння Паньківа і впав після боротьби з Цуріковим. Рефері без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку та покарав захисника олександрійців жовтою. Мораєс ефектним ударом з пенальті виграв дуель у голкіпера – 1:0. Достатньо суперечливе пенальті від Шурмана.

Олександрія відповіла небезпечним кутововим через кілька хвилин, проте м'яч з голови Сітали, який був готовий розстрілявати Пятова, зняв Кривцов. Підопічні Шарана не збиралися зупинятися й продовжували атакувати, здебільшго загострення біля воріт Пятова виникало після розіграшу стандартів. На екваторі першого тайму Гречишкін змарнував чудовий штрафний з 25-метрів по-центру воріт, пробивши вище, за кілька хвилин Цуріков потужним ударом перевірив на міцність поперечину воріт Шахтаря після сольного проходу флангом.

Перший тайм вийшов доволі грубим. Спершу ліктем в обличчя отримав Мораєс у боротьбі, пізніше вже Коваленко і сам Мораєс отримали попередження.

На 34-й хвилині шанс мав Полярус, який прийняв м'яч у штрафному після класної діагоналі, однак Болбат класно відтер суперника, не дозволивши форварду дістатися м'яча. Під завісу тайму Шахтар міг подвоювати свою перевагу: Ісмаїлі прорвався по флангу і м'яко навісив на ногу Болбата, який зміг пробити, але м'яч після відскоку від газону полетів вище воріт.

У підсумку перша 45-хвилинка завершилася перемогою "гірників" з рахунком 1:0, однак після пропущеного гола Олександрія не склала зброю, почала створювати моменти та награла на гол.

По перерві підопічнім Фонсеки вдалося погасити атакувальний запал Олександрії. Донеччани почали контролювати хід гри, господарі намагалися зловити чемпіонів Україні на помилці та вибігти у швидку контратаку. На 60-й хвилині Шурман показав жовту картку за гру прямою ногою Степаненка проти суперника.

У середині другого тайму трапивс суперечливий епізод: під час боротьби Ісмаїлі та Ковальця у штрафному майданчику Шахтаря бразилець вдарив суперника ліктем і той рухнув на газон, однак рефері зустрічі вирішив не призначати пенальті у ворота Пятова, хоча підстави на таке рішення були.

Відчувалося, що Шахтареві дуже не вистачає Марлоса, якого Фонсека вирішив залишити на лаві для запасних. Донеччанам бракувало креативності в атаці, гравця, який зміг би віддати "останню передачу".

На 78-й хвилині зустрічі Шаран зробив заміну та випустив свіжого форварда. Вочевидь, наставнику Олександрії був налаштований відігратися у матчі та здобути хоча б одне очко. Його візаві Паулу Фонсека зробив першу заміну лише на 80-й хвилині: на полі з'явився не Марлос, а Дентінью, який замінив Нема.

Шахтар контролював гру та спокійно догравав звітний поєдинок. Олександрія намагалася відновити паритет у зустрічі, проте підопічним Шарана не вистачило індивідуальної майстерності. Останній шанс у господарів був на 89-й хвилині: коли після подачі Гречишкіна з кутового прекрасний шанс мав Бабогло, але пробив вище воріт.

Поєдинок завершився перемогою Шахтаря з рахунком 1:0 у стартовому матчі другого кола УПЛ. Дуже важка звитяга для "гірників" та вкрай емоційний поєдинок, про що свідчать 9 жовтих карток на дві команди. Після цієї перемоги донеччани з 60-ма очками лідирують, Олександрія має у активі 41 пункт та посідає третю сходинку в чемпіонаті України.