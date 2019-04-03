toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олександрія – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

20:12 294 Читать на русском
Олександрія – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Олександрія – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Олександрія у рідних стінах мінімально програла Шахтарю у 23-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Шахтар.

 
Жуніор Мораєс 12’

"Гірники" розпочали активніше і забили вже на 12-й хвилині: Тайсон передачею знайшов Нема, який увірвався у володіння Пятова і впав після сумнівного контракту з Цуріковим. Шурман без роздумів призначив пенальті, який реалізував Мораєс.

Олександрія – Шахтар: Шаран відмовився коментувати епізод з пенальті у ворота своєї команди

Господарі могли відігратися ще у першому таймі, проте Цуріков влучив у каркас воріт Пятова. Гол Мораєса у підсумку виявився єдиним у звітній зустрічі.

Після цієї перемоги донеччани з 60-ма очками лідирують, Олександрія має у активі 41 пункт та посідає третю сходинку в чемпіонаті України.

Шахтар у важкому матчі переміг Олександрію: класна 30-хвилинка підопічних Шарана, супершанс Цурікова та дефіцит Марлоса

Теги
Олександрія - Шахтар Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Відеоновини УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу
    Україна — 18:205676 Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу
59
хв
Тоттенхем
21:45
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук