Олександрія – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Олександрія у рідних стінах мінімально програла Шахтарю у 23-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Шахтар.

"Гірники" розпочали активніше і забили вже на 12-й хвилині: Тайсон передачею знайшов Нема, який увірвався у володіння Пятова і впав після сумнівного контракту з Цуріковим. Шурман без роздумів призначив пенальті, який реалізував Мораєс.

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Господарі могли відігратися ще у першому таймі, проте Цуріков влучив у каркас воріт Пятова. Гол Мораєса у підсумку виявився єдиним у звітній зустрічі.

Після цієї перемоги донеччани з 60-ма очками лідирують, Олександрія має у активі 41 пункт та посідає третю сходинку в чемпіонаті України.

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