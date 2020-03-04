Олександрія – Динамо: УАФ скасувала використання VAR у поєдинку УПЛ

УАФ оприлюднила список матчів 22 туру чемпіонату України, на яких буде використана система VAR.

Комісія ухвалила 2 поєдинки, в яких головні судді зможуть розраховувати на допомогу відеоасистента, інформує офіційний сайт УАФ.

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Це матчі Десна – Зоря та СК Дніпро-1 – Маріуполь. Планувалося, що VAR працюватиме і на грі Олександрії проти Динамо, однак домашній стадіон "жовто-чорних" Ніка наразі не готовий до тестування необхідного технічного обладнання.

Нагадаємо, до цього Динамо грало під наглядом VAR у всіх трьох матчах весняної частини УПЛ – перемоги над Ворсклою та Колосом і поразка від СК Дніпро-1.

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