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Олександрія – Динамо: УАФ скасувала використання VAR у поєдинку УПЛ

13:50 482 Читать на русском
Олександрія – Динамо: УАФ скасувала використання VAR у поєдинку УПЛ
Арбітр використовує систему VAR / Сайт Динамо

УАФ оприлюднила список матчів 22 туру чемпіонату України, на яких буде використана система VAR.

 

Комісія ухвалила 2 поєдинки, в яких головні судді зможуть розраховувати на допомогу відеоасистента, інформує офіційний сайт УАФ.

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Це матчі Десна – Зоря та СК Дніпро-1 – Маріуполь. Планувалося, що VAR працюватиме і на грі Олександрії проти Динамо, однак домашній стадіон "жовто-чорних" Ніка наразі не готовий до тестування необхідного технічного обладнання.

Нагадаємо, до цього Динамо грало під наглядом VAR у всіх трьох матчах весняної частини УПЛ – перемоги над Ворсклою та Колосом і поразка від СК Дніпро-1.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Відеоасистент арбітра (VAR) Олександрія - Динамо Десна Десна УАФ Арбітри Динамо Динамо Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія
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