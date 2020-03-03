Динамо – Колос: Циганков повертається шедевром і червоною для суперника, радикальне рішення Михайличенка дає плоди

Динамо Київ приймає Колос у 21-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартував о 19:30. У першому колі кияни здолали команду Костишина з рахунком 4:0, але не обійшлося без суддівських скандалів. Динамівці прагнули взяти реванш за поразку від СК Дніпро-1. А ось Колос після зимової перерви виграв обидва матчі та увірвався в топ-6 з впевненим відривом. Найкращий бомбардир ковалівчан Євген Смирний (5 голів) не міг вийти на поле, адже він орендований у киян. Цікаво, що найкращим асистентом гостей є інший екс-динамівець Павло Оріховський (4 гольові передачі).

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу

На 4-й хвилині Колос легко розіграв атаку правим флангом і заробив пенальті після фолу Караваєва. Утім, VAR зафіксував очевидне положення поза грою. Екс-хавбек Динамо Андрій Богданов подав кілька стандартів. Ще один колишній киянин Кирило Петров пробив прямо в руки Бойку, в іншому випадку Денис спокійно зіграв на виході. Краще діють гості в перші хвилин 20. У киян лише дуже невдалий удар Де Пени головою. А ось суперника підопічні Михайличенка не встигають накривати. Попов дозволив Лисенку пробити з меж штрафного – обвідному ударові лише трохи забракло влучності.

Караваєв багато помиляється і ззаду, і в атаці. Чому було не замінити дискваліфікованого Миколенка Піварічем, загадка. Відразу 7 замін у полі зробив головний тренер Динамо, плюс змінив воротаря, але з позиційними атаками повна біда, ще гірше, ніж у меншості проти Дніпро-1. Блискуче рухається Колос, встигаючи накривати по кілька гравців проти одного суперника. Де Пена непогано пробив штрафний від газону, обвівши стінку. Волинець на місці, найгостріший удар киян на 28-й хвилині.

Кадірі перехопив м'яч у центрі поля, пішла швидка контра. Циганков вирішив завершити її ударом з-за меж штрафного в руки голкіперу, хоча можна було цікавіше розіграти з партнерами. Михайличенко намагається підтримати Шапаренка, якого замінив Шепелєв уже після 30 хвилин гри. Микола в розпачі, спересердя виривається з цих обіймів. Схоже, винного у провальній грі центра поля знайдено.

Гольова атака Динамо на 40-й хвилині. Кендзьора націлено подав, Дуелунд поборовся, Де Пена перший на відскоці. Непростий удар Карлоса у стійку, Соль добиває в порожні ворота, є перший гол в офіційній зустрічі за сезон від іспанця. VAR підтвердив, що Фран уникнув офсайду – 1:0. Багато зіткнень, ще більше жовтих карток. Віталій Романов 3 рази покарав динамівців, а двічі гостей. Натомість Задої дісталася пряма червона за брутальний підкат проти Циганкова, VAR рішення не скасував. Віктор з криком від болю опинився на газоні.

Соль опустився у глибину та вивів Дуелунда вперед. Данець непогано пробив, але не докрутив. А оце вже провал. Шабанова накрили у пресингу, Кожушко, який замінив Лисенка в перерві, вибіг сам на сам з Бойком – Караваєв класним спринтом встиг накрити, але там і так мінімальний офсайд фіксують судді. Шедевр! Циганкова взяв і закрутив метрів з 25 у дальній верхній кут. Відзначаємо, що швидку атаку почав з центра поля Шепелєв, а гольовий пас віддав Кендзьора.

Капітан гостей Гавриш по-дитячому дарує м'яч Циганкова, той миттєво вперед. Соль трохи перетягнув з ударом, а Дуелунду на добивання не дав зіграти той же №13 Колоса, який виправився за свою жахливу передачу без пресингу. На подачу кутового вистрибнули Кендзьора і Попов – завадили самі собі партнери. Соль праворуч пускає у прорив Кендзьору, Кадірі виграв верхову боротьбу, однак дав вище.