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Александрия – Динамо: УАФ отменила использование VAR в поединке УПЛ

13:50 91 Читати українською
Александрия – Динамо: УАФ отменила использование VAR в поединке УПЛ
Арбитр использует систему VAR / Сайт Динамо

УАФ обнародовала список матчей 22 тура чемпионата Украины, в которых будет использована система VAR.

 

Комиссия одобрила 2 поединка, в которых главные судьи смогут рассчитывать на помощь видеоассистента, информирует официальный сайт УАФ.

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Это матчи Десна – Заря и СК Днепр-1 – Мариуполь. Планировалось, что VAR будет работать и на игре Александрии против Динамо, однако домашний стадион "желто-черных" Ника пока не готов к тестированию необходимого технического оборудования.

Напомним, до этого Динамо играло под присмотром VAR во всех трех матчах весенней части УПЛ – победы над Ворсклой и Колосом и поражение от СК Днепр-1.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Видеоассистент арбитра (VAR) Александрия - Динамо Киев Десна Десна УАФ Арбитры Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия
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