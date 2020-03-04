Александрия – Динамо: УАФ отменила использование VAR в поединке УПЛ

УАФ обнародовала список матчей 22 тура чемпионата Украины, в которых будет использована система VAR.

Комиссия одобрила 2 поединка, в которых главные судьи смогут рассчитывать на помощь видеоассистента, информирует официальный сайт УАФ.

"С такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5", – Вацко о матче СК Днепр-1 – Динамо

Это матчи Десна – Заря и СК Днепр-1 – Мариуполь. Планировалось, что VAR будет работать и на игре Александрии против Динамо, однако домашний стадион "желто-черных" Ника пока не готов к тестированию необходимого технического оборудования.

Напомним, до этого Динамо играло под присмотром VAR во всех трех матчах весенней части УПЛ – победы над Ворсклой и Колосом и поражение от СК Днепр-1.

Динамо – Колос: Цыганков положил супергол, Михайличенко наказывает и выигрывает бой по очкам, а VAR в одни ворота