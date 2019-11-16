"Ну і хто тут зараз тупий?" – Жажа Коелью розповів про прояви расизму у період виступів за Металіст

Колишній нападник харківського Металіста Жажа Коелью висловився щодо проблеми расизму в Україні.

"Коли я грав в Україні, то теж стикався з проявами расизму. Думаю, у мене було два варіанти дій в таких ситуаціях: опустити руки або показати себе. Я завжди вибирав не реагувати на подібні сплески в мою адресу. Ніколи не дозволяв їм відчувати себе вищими і кращими за мене, не дозволяв "опустити" себе.

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Є певний відсоток поганих людей, які роблять погані речі щодо інших. Не всі погані, а лише частина. Я чудово знаю, що відчували Тайсон і Дентіньо в той момент. Знаю, що їм було погано, але потрібно забути про цих людей і показувати свої найкращі якості на полі. Потрібно мати терпіння.

У нас різні культури. Коли я приїхав (в Україну – прим.), часто помічав, що левова частка українців просто ніколи не бачили темношкірих хлопців. Адже багато людей живуть лише в Україні і не бачать світ, тому це нормально. Але незважаючи на це, я ніколи на вулиці не відчував расизму – до мене ставилися добре, поважали. Однак під час деяких матчів була зовсім інша ситуація. Іноді чув расистські цитати, говорили погані речі про мою сім'ю, маму.

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Та я завжди концентрувався на грі і не звертав увагу на це, навіть коли на виїзних іграх люди говорили, що я чорний і так далі. Я не звертав уваги. Я забивав голи і дивився на них, думаючи: "Ну і хто тут зараз тупий?". Відповідав кривдникам голами у грі. Були проблеми лише з фанатами суперників, коли ми грали на виїзді: вони кричали багато поганих речей в мою адресу. Однак це нормальне і звичне явище в матчах. Я приїхав з Бразилії, там у кожній грі подібне відбувається. Якихось несподіваних і нових проблем в Україні я не відчув", – сказав Жажа у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Коельо двічі виступав у чемпіонаті України і обидва рази за харківський Металіст – з 2008 по 2010 рр. він провів два чудових сезони під керівництвом Мирона Маркевича, а його гол турецькому Бешикташу був визнаний найкращим голом у Кубку УЄФА 2008/09. Влітку 2010 р. Жажа пропустив передсезонний збір команди, був оштрафований і згодом покинув клуб, перебрався в турецький Трабзонспор. У січні 2013 року Коелью повернувся у Харків, однак зіграв лише у 5 матчах, в яких забив один гол і віддав один асист. Нині 33-річний бразильський нападник захищає кольори клубу Соннам (Південна Корея).

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