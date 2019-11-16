"Ну и кто здесь сейчас тупой?" – Жажа Коэлью рассказал о проявлениях расизма в период выступлений за Металлист

Бывший нападающий харьковского Металлиста Жажа Коэлью высказался о проблеме расизма в Украине.

"Когда я играл в Украине, то тоже сталкивался с проявлениями расизма. Думаю, у меня было два варианта действий в таких ситуациях: опустить руки или показать себя. Я всегда выбирал не реагировать на подобные всплески в мой адрес. Никогда не позволял им чувствовать себя выше и лучше меня, не позволял "опустить" себя.

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Есть определенный процент плохих людей, которые делают плохие вещи по отношению к другим. Не все плохие, а только часть. Я прекрасно знаю, что чувствовали Тайсон и Дентиньо в тот момент. Знаю, что им было плохо, но нужно забыть об этих людях и показывать свои лучшие качества на поле. Нужно иметь терпение.

У нас разные культуры. Когда я приехал (в Украину – прим.), часто замечал, что львиная доля украинцев просто никогда не видели темнокожих ребят. Ведь многие люди живут только в Украине и не видят мир, поэтому это нормально. Но несмотря на это, я никогда на улице не чувствовал расизма – ко мне относились хорошо, уважали. Однако во время некоторых матчей была совсем другая ситуация. Иногда слышал расистские цитаты, говорили плохие вещи о моей семье, маме.

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Но я всегда концентрировался на игре и не обращал внимание на это, даже когда на выездных играх люди говорили, что я черный и так далее. Я не обращал внимания. Я забивал голы и смотрел на них, думая: "Ну и кто здесь сейчас тупой?". Отвечал обидчикам голами в игре. Были проблемы только с фанатами соперников, когда мы играли на выезде: они кричали много плохих вещей в мой адрес. Однако это нормальное и привычное явление в матчах. Я приехал из Бразилии, там в каждой игре подобное происходит. Каких-то неожиданных и новых проблем в Украине я не почувствовал", – сказал Жажа в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Коэльо дважды выступал в чемпионате Украины и оба раза за харьковский Металлист – с 2008 по 2010 гг. он провел два замечательных сезона под руководством Мирона Маркевича, а его гол турецкому Бешикташу был признан лучшим голом в Кубке УЕФА 2008/09. Летом 2010 г. Жажа пропустил предсезонный сбор команды, был оштрафован и впоследствии покинул клуб, перейдя в турецкий Трабзонспор. В январе 2013 года Коэлью вернулся в Харьков, однако сыграл лишь в 5 матчах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Сейчас 33-летний бразильский нападающий защищает цвета клуба Соннам (Южная Корея).

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