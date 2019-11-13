Грімм сподівається, що Тайсон і Дентінью не покинуть УПЛ через расистський скандал у матчі проти Динамо

Президент УПЛ Томас Грімм підтримав бразильських легіонерів Шахтаря Дентінью і Тайсона, які зазнали расистських образ у матчі 14 туру проти Динамо.

"Українська асоціація футболу, Українська Прем’єр-Ліга, клуби, справжні прихильники і шанувальники нашої гри, а також наші комерційні партнери повинні об'єднатись, аби боротися проти будь-якого прояву расизму або нетерпимості, щоб назавжди уникнути подібних інцидентів в майбутньому.

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Я наголошую: будь-якому прояву расизму і нетерпимості немає місця ані в нашому суспільстві, ані у футболі зокрема. Особисто звертаюся до Тайсона та Дентінью, щодо яких лунали расистські вигуки: вас підтримують всі справжні футбольні вболівальники, і не лише в Україні. Ви – фантастичні футболісти і справжня цінність як для Шахтаря, так і для нашого чемпіонату України. Я сподіваюся, що ви ще довго будете грати в Україні", – написав Грімм у офіційній заяві на сайті УПЛ.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана "гірників" Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

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