Шахтар – Динамо: поліція відкрила кримінальне провадження за расистські вигуки фанатів киян

Національна поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом расистської поведінки вболівальників Динамо на матчі 14-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

Провадження відкрито слідчими Слобідського відділу поліції за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", інформує офіційний сайт Національної поліції Харківської області.

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Санкція ч.1 ст.161 ККУ передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Матеріали направлені до прокуратури Харківської області для вирішення питання про можливу зміну підслідності. Відзначається, що непристойні гасла на адресу гравців донецького клубу вигукували близько 20 фанатів киян.

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Поліція робить все можливе, щоб встановити і розшукати причетні до злочину особи. Хід цієї роботи контролюється керівництвом Генерального управління Національної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, скандальний епізод трапився у другому таймі матчу в Харкові. Арбітр призупинив гру через расистські вигуки уболівальників Динамо на адресу гравців Шахтаря.

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