Низка британських ЗМІ перед матчем з Челсі повідомляли, що у роздягальні манкуніанців панує напружена атмосфера через конфлікт гравців з нідерландським наставником.

"Ти не зможеш досягти успіху": Тен Хага відмовляли від роботи в Манчестер Юнайтед

Згідно з інформацією Daily Mail, футболісти Манчестер Юнайтед, зокрема Люк Шоу, Маркус Решфорд, Рафаель Варан, Каземіро, Лісандро Мартінес та резервний воротар Том Гітон, поскаржилися керівництву на Еріка Тен Хага, оскільки тренер не захотів надати додаткові вихідні своїй команді, а також на те, що вони не можуть спланувати свої відпустки через щільний графік тренувань.

Нідерландець вважає, що для гри в такому великому клубі потрібні найвищі стандарти відданості та самопожертви, і що гравці повинні бути готові поставити свої тіла на карту, тому відповідав відмовою на прохання футболістів.

Тен Хаг надавав час від часу додаткові вихідні в цьому сезоні, але переконаний, що англійська Прем'єр-ліга стає все більш фізично вимогливою, тому не збирається пом'якшувати свої вимоги до команди.

Нагадаємо, наразі Манчестер Юнайтед посідає шосту сходинку в таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на три пункти. В 16 турі манкуніанці зіграють проти Борнмута.

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