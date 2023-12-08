Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розповів, що його оточення не вірило, що він зможе впоратися з роботою в іменитому клубі.

"Мені подобалися команди сера Алекса Фергюсона, та перемога в Барселоні (у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року). Це надихало. Був побудований великий і успішний клуб, але в останні 10 років рівень Манчестер Юнайтед упав.

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Усі говорили мені: "Ти не зможеш досягти успіху на цій роботі". Вони говорили, що це неможливо. А я? Я хотів прийняти виклик. Знав, що буде непросто, але це великий клуб із прекрасною фан-базою. Люди люблять Манчестер Юнайтед", – цитує наставника манкуніанців The Telegraph.

Нагадаємо, що наразі команда Еріка Тен Хага перебуває на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ з 27 балами. Від Арсенала, який посідає першу сходинку, Манчестер Юнайтед відстає на дев'ять очок.

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