Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що у його команди немає права на помилку.

"Залишився тиждень. Три матчі, дев'ять очок, і ми станемо чемпіонами. Сім, шість чи три очки – тоді Арсенал виграє Прем'єр-лігу.

Покер Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 5:1

За різницею голів їх не перевершити. Ми не маємо права грати внічию. Арсенал грав дуже добре і стабільно. Залишилося три матчі. Сподіваюся, перший і другий ми виграємо. Тоді до третього наша доля буде в наших руках", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Нагадаємо, лондонський клуб випереджає Манчестер Сіті на одне очко, провівши на матч більше. "Містянам" залишилося зіграти з Фулхемом і Тоттенхемом у гостях, а також із Вест Хемом удома.

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