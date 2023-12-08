Ряд британских СМИ перед матчем с Челси сообщали, что в раздевалке манкунианцев царит напряженная атмосфера из-за конфликт игроков с нидерландским наставником.

"Ты не сможешь добиться успеха": Тен Хага отговаривали от работы в Манчестер Юнайтед

Согласно информации Daily Mail, футболисты Манчестер Юнайтед, в частности Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан, Каземиро, Лисандро Мартинес и резервный вратарь Том Хитон, пожаловались руководству на Эрика Тен Хага, поскольку тренер не захотел предоставить дополнительные выходные своей команде, а также на то, что они не могут спланировать свои отпуска из-за плотного графика тренировок.

Голландец считает, что для игры в таком большом клубе нужны самые высокие стандарты преданности и самопожертвования, и что игроки должны быть готовы поставить свои тела на карту, поэтому отвечал отказом на просьбы футболистов.

Тен Хаг предоставлял время от времени дополнительные выходные в этом сезоне, но убежден, что английская Премьер-лига становится все более физически требовательной, поэтому не собирается смягчать свои требования к команде.

Напомним, сейчас Манчестер Юнайтед занимает шестую строчку в таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на три пункта. В 16 туре манкунианцы сыграют против Борнмута.

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