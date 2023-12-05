Старт сезону манкуніанців видався складним і розчарування гравців тільки наростає з кожною невдачею. Як інформує ESPN, Ерік Тен Хаг намагається зробити все, щоб зберегти підтримку ключових гравців після поразки від Ньюкасла (0:1).

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Після зустрічі з "сороками" нідерландський фахівець намагався заспокоїти своїх підопічних, підтримуючи гравців публічно. Утім не вдалося уникнути суперечки з Антоні Марсьялем, який незадоволений своїм становищем в команді. Але не тільки французький нападник має претензії до Тен Хага.

Між собою деякі гравці обговорювали кілька проблем. По-перше, йшлося про інтенсивні тренування, які фахівець проводив від початку турне по США. По-друге, обговорювалася тактика Тен Хага, яку гравці вважають "кавалерійською". На їхню думку, саме через неї команда стала занадто відкритою, що вплинуло на результат у матчах із Галатасараєм (3:3) і Ньюкаслом.

До того ж гравцям не подобається впертість тренера щодо ситуацій з Рафаелем Вараном, який вже тривалий час не потрапляє у заявку, та Джейдоном Санчо, відстороненого від команди. Вони вважають, що це тільки шкодить Манчестер Юнайтед.

Не сприяє поліпшенню атмосфери й ворожнеча у роздягальні. Група гравців розгнівана на двох партнерів за те, що вони розповсюдили негативну інформацію в ЗМІ, яка не відображає ситуації в клубі.

Керівництво Манчестер Юнайтед теж незадоволене публікаціями в пресі щодо проблем в команді, тому не пустило на прес-конфренецію Тен Хага чотирьох журналістів: Каве Сольхекола (Sky Sports), Семюеля Лакхерста (Men), Девіда Макдоннелла (The Mirror) та Роба Доусона (ESPN).

Досі є гравці, які перебувають на боці нідерландського фахівця, але є побоювання, що стосунки у роздягальні тільки погіршаться, якщо результати команди не покращаться. Еріку Тен Хагу не вистачає впливу Мартінеса та Каземіро на роздягальню. Обидва футболісти, як очікується, повернуться на поле ближче до кінця грудня.

Найближчі два тижні для Манчестер Юнайтед будуть дуже складними. Доведеться зіграти проти Челсі, Баварії та Ліверпуля. Матч з командою Михайла Мудрика запланований на 6 грудня.

Наразі Манчестер Юнайтед перебуває на сьомій сходинці в турнірній таблиці АПЛ з 24 балами. Від зони Ліги чемпіонів команда Тен Хага відстає на п'ять балів.

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