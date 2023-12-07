Манчестер Юнайтед на власному полі здолав Челсі (2:1) у центральному матчі 15 туру АПЛ. Михайло Мудрик вийшов у старті та відіграв 77 хвилин. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Зустріч кризових грандів. Манчестер Юнайтед через травми та неефективну роботу Еріка Тен Хага моментами демонструє просто жалюгідний футбол. А в Челсі затягнулася перебудова Маурісіо Почеттіно. Обидві команди опинилися в середині турнірної таблиці.

Тренери сьогодні підготували сюрпризи. Лідер МЮ Рашфорд після невдалого матчу опинився в запасі. У Челсі дивно виглядала лінія оборони: Кукурелья вийшов справа, Дісасі в центрі, а Колвіл – зліва. Таким чином Мудрик на фланзі отримав у партнери не іспанця, який його ігнорував, а молодого капітана, з яким помітна хімія.

Один з найкращих таймів МЮ

МЮ в цьому сезоні виграє деякі матчі проти логіки, виглядаючи на полі слабко. У суботу в гостях у Ньюкасла не заступилася навіть доля – "дияволи" програли в одні ворота. Сьогодні все було інакше. Команда вийшла на газон Олд Траффорд з чіткою метою – реабілітуватися перед власними вболівальниками.

І тут вже не знадобилася прихильність Фортуни. Манчестер Юнайтед розніс Челсі в першому таймі. 18:5 за ударами, 2.78 xG проти 0.43 xG за якістю створених моментів. Господарі добре комбінували та за допомогою пресингу відбирали м'яч на чужій половині, розганяючи атаку за атакою на ворота Санчеса.

Іспанському голкіперу довелося чимало рятувати. Гострі удари Хьойлунда, Гарначо та Антоні – воротар на місці. Роберт навіть пенальті потягнув від Фернандеша та миттєве добивання Хьойлунда. МЮ відкрив рахунок, коли Мактомінай завершив флангову атаку. Скот мав оформити дубль, але Санчес парирував ще два удари впритул.

Мудрику допомогли реабілітуватися

Челсі до перерви вкрай рідко переходив на чужу половину, хоча кожна контра була гострою. На жаль, деякі зіпсував Мудрик. Михайло не скористався двома перспективними пасами Джексона: спершу пробив з гострого кута в стійку, а потім взагалі не влучив з гарної позиції в площину воріт. Ці удари потягнули на 0.25 xG, а Opta записала на українця явний змарнований шанс.

Але це не всі мінуси. Він запоров дві швидкі атаки (був вихід 3 в 2) поганими пасами, які перехопили опоненти. Втім, Мудрик все одно відзначився результативною дією – віддав вертикальний пас на Палмера, а той покотив м'яч у дальній кут і зрівняв рахунок. Челсі відверто відскочив наприкінці першого тайму, адже кращою командою був Манчестер Юнайтед.

Мактомінай у формі всього життя

По перерві "дияволи" продовжили насідати. Двічі намагався забити Гарначо, ніяк не міг точно пробити Антоні, свої шанси шукав Мактомінай. Скот не дарма вважається найкращим гравцем МЮ в останні місяці. Він увірвався з глибини, виграв боротьбу в Колвіла та замкнув подачу Гарначо на дальній стійці.

А за мить Скот міг оформити хет-трик. Через кілька хвилин вже Гарначо отримав черговий подарунок від гостей, але не зумів вийти на удар. Аргентинець отримав ще один шанс і трішки не влучив у дальній кут. Манчестер Юнайтед контролював суперника та користувався слабкими сторонами Челсі.

"Сині" програвали, намагалися щось вигадати у відповідь, але явних шансів не мали. Все йшло до перемоги МЮ. Фінальний свисток зафіксував успіх господарів. Манчестер Юнайтед набрав 27 очок і піднявся на шосте місце. Челсі з 19 балами залишився десятим.

У Мудрика мінуси переважили

У другому таймі Мудрик не додав у ефективності. Ще одне погане рішення на контратаці, ще один заблокований удар. Сьогодні старання українця були марними. Михайло добре подав з кутового, однак партнери не забили.

Він старався відпрацьовувати на оборону, хоча ці дії більше нагадували імітацію, ніж реальну роботу у відборах. 75% програних дуелей. Асист не дуже рятує враження від гри Михайла. Слабкий матч. Оцінки статистичних порталів відповідні: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.6.

Мудрик у суботу заробив пенальті проти Брайтона, чим допоміг команді перемогти. Він заслужив вдруге поспіль вийти у стартовому складі, однак сьогодні навряд чи виправдав довіру. Можливостей проявити себе було мало, однак в ключових моментах українець мусив прийняти кращі рішення.