Оболонь на своєму сайті зробила заяву про звернення до УПЛ та Комітету арбітрів УАФ щодо суперечливих епізодів матчу проти Динамо.

Історичний дубль Ярмоленка після камбеку в Динамо у відеоогляді матчу з Оболонню – 4:2

Помилок насправді вистачало. Вже на старті гри Ярмоленко міг отримати жовту картку за зіткнення з Лук'янчуком. На 9 хвилині гол Оболоні був скасований через сумнівний офсайд. Претендував новачок УПЛ і на пенальті, а Сергій Сидорчук залишився без покарання за зрив атаки – все це за перший тайм.

Нагадаємо, що Динамо обіграло Оболонь з рахунком 4:2, здобувши другу поспіль перемогу. Оболонь же догравала поєдинок у меншості.

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