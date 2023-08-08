Оболонь на своем сайте сделала заявление об обращении в УПЛ и Комитет арбитров УАФ относительно спорных эпизодов матча против Динамо.

Исторический дубль Ярмоленко после камбэка в Динамо в видеообзоре матча с Оболонью – 4:2

Ошибок на самом деле хватало. Уже на старте игры Ярмоленко мог получить желтую карточку за столкновение с Лукьянчуком. На 9 минуте гол Оболони был отменен из-за сомнительного офсайда. Претендовал новичок УПЛ и на пенальти, а Сергей Сидорчук остался без наказания за срыв атаки – все это за первый тайм.

Напомним, что Динамо обыграло Оболонь со счетом 4:2, одержав вторую подряд победу. Оболонь же доигрывала поединок в меньшинстве.

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