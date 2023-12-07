Новачок УПЛ підпише забивного легіонера з Європи – на бомбардира претендували більш імениті клуби
Черкаський ЛНЗ зробив пропозицію тбіліському Динамо щодо Усмана Камара.
Декілька днів тому ЗМІ повідомляли про інтерес українських клубів до вінгера тбіліського Динамо Усмана Камара.
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Як пише телеграм-канал Zorya Londonsk, ЛНЗ є найближчим до трансферу Камара та вже навіть зробити пропозицію грузинському Динамо.
За даними джерела, новачок УПЛ запропонував грузинському клубу трохи більше 150 тисяч доларів – керівництво Динамо прийняло пропозицію, а сам гравець взяв час на роздуми.
Гвінеєць – один з лідерів тбіліського Динамо, яке виграло срібні медалі чемпіонату Грузії. Камара оформив 15 голів і 7 асистів у 41 матчі сезону. Зокрема, забивав Астані у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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