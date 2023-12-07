Декілька днів тому ЗМІ повідомляли про інтерес українських клубів до вінгера тбіліського Динамо Усмана Камара.

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Як пише телеграм-канал Zorya Londonsk, ЛНЗ є найближчим до трансферу Камара та вже навіть зробити пропозицію грузинському Динамо.

За даними джерела, новачок УПЛ запропонував грузинському клубу трохи більше 150 тисяч доларів – керівництво Динамо прийняло пропозицію, а сам гравець взяв час на роздуми.

Гвінеєць – один з лідерів тбіліського Динамо, яке виграло срібні медалі чемпіонату Грузії. Камара оформив 15 голів і 7 асистів у 41 матчі сезону. Зокрема, забивав Астані у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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