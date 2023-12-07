Несколько дней назад СМИ сообщали об интересе украинских клубов к вингеру тбилисскому Динамо Усмана Камара.

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Как пишет телеграмм-канал Zorya Londonsk, ЛНЗ является самым близким к трансферу Камара и уже даже сделать предложение грузинскому Динамо.

По данным источника, новичок УПЛ предложил грузинскому клубу чуть больше 150 тысяч долларов – руководство Динамо приняло предложение, а сам игрок взял время на размышления.

Гвинеец – один из лидеров тбилисского Динамо, выигравшего серебряные медали чемпионата Грузии. Камара оформил 15 голов и 7 ассистов в 41 матче сезона. В частности, забивал Астане в квалификации Лиги чемпионов.

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