Воротар ЮКСА Микита Федотов продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє Zorya Londonsk. За інформацією джерела, 23-річний кіпер перейде у команду Мирона Маркевича вже взимку.

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Нагадаємо, Федотов – вихованець Шахтаря. Виступав за Полтаву та Полісся, а в вересні 2020-го перебрався у іспанський Монтіхо. Взимку 2022-го повинен був підписати контракт з Металістом і вже приїхав на збори в табір харків'ян, але одразу після початку повномасштабної війни узяв до рук зброю та добровільно пішов захищати Україну.

У серпні 2022 року Федотов повернувся до Іспанії та підписав контракт з Понферрадіною. За основну команду українець провів один матч у Кубку Іспанії.

В ЮКСА – з липня 2023-го. Його контракт з "християнами" чинний до літа 2025 року. У поточному сезоні провів за київський клуб 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 голів (у 9 поєдинках відстояв "на нуль"). До слова, ЮКСА після першого кола йде у турнірній таблиці Другої ліги другою, маючи у своєму активі 40 очок.

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