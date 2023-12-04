Карпати планують суттєво підсилити склад перед весняною частиною і очікуваним виходом в УПЛ.

Львів'яни, Кривбас та ЛНЗ проявляють інтерес до 24-річного вінгера Усмана Камара, стверджує Zorya Londonsk.

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Гвінеєць – один з лідерів тбіліського Динамо, яке виграло срібні медалі чемпіонату Грузії. Камара оформив 15 голів і 7 асистів у 41 матчі сезону. Зокрема, забивав Астані у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Transfermarkt оцінює Камара у 400 тисяч євро. Нагадаємо, Карпати впевнено виграли групу А Першої ліги, Кривбас йде на вершині УПЛ, а ЛНЗ на дев'ятій сходинці елітного дивізіону.

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