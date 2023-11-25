Український тренер Андрій Демченко привів свою команду до титулу за 2 тури до завершення першості.

Шацьких вдруге поспіль виграв чемпіонат Узбекистану – з Кубком знову вийшов провал

Головний конкурент, Динамо Тбілісі, спіткнувся проти Торпедо Кутаїсі, а батумське Динамо вдома розгромило Телаві з рахунком 3:0. Георгій Цітаішвілі відзначився асистом на другий гол. Вінгер доволі продуктивно проводить оренду з київського Динамо – 5 голів та 4 результативні передачі у 18 матчах. Окремої уваги вартий і третій м'яч чемпіона. Цотне Пацація поставив масну крапку ударом з 57 метрів.

Нагадаємо, Демченко очолив Динамо Батумі посеред сезону і зміг повернути чемпіонський титул (лише другий в історії після 2021 року). Команда українського фахівця має шанс оформити дебютний "золотий дубль", якщо 6 грудня здолає Сабуртало у фіналі Кубка Грузії.

"Образи на футбол я не маю": драма зірки Дніпра – дружив з Перхуном, виграв бронзу Євро, у 19 став бізнесменом