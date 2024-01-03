Прес-служба ЛНЗ повідомила про припинення співпраці із захисником Євгеном Селіним і півзахисником Владиславом Хамелюком.

Український форвард може продовжити кар'єру в екзотичній першості – у конкурентах одразу 3 клуби УПЛ

Обидва гравці, які приєднались до черкасців у січні 2023 року, достроково покинули команду: угода першого була чинною до 30 червня 2024-го, а другого – до літа 2025-го. 35-річний Селін у поточному сезоні зіграв 6 матчів (Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро), а 25-річний Хамелюк – на один поєдинок менше (Transfermarkt править за гравця 200 тисяч євро).

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що екс-захисник збірної України Селін продовжить кар'єру у друголіговому клубі ЮКСА.

Нагадаємо, ЛНЗ пішов на зимову перерву на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 20 очок.

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