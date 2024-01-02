Захисник Євген Селін найближчим може опинитись аж у Другій лізі.

Селін більше не є гравцем черкаського ЛНЗ, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що він покинув клуб ще в грудні вільним агентом. Колишній захисник Динамо вже незабаром має приєднатись до ЮКСА з Другої ліги.

Додамо, що минулий сезон Селін відіграв за Чорноморець – 9 матчів та один гол. Свого часу Євген пограв за київське Динамо і збірну України (15 матчів, один гол). У цьогорічній кампанії захисник відіграв у 6 матчах за ЛНЗ.

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