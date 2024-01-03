Український форвард ЛНЗ Назарій Нич може перебратись у чемпіонат Узбекистану, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, на 24-річного гравця претендує Нефтчі з Фергани. Зазначається, що черкаський клуб, з яким у форварда контракт до 30 червня 2024 року, більше не розраховує на нього. Розглядається варіант як з орендою, так і з повноцінним трансфером.

Хочуть бачити Нича у себе і декілька українських команд: троє представників УПЛ (Верес, Минай і Оболонь) та один з лідерів Першої ліги – Інгулець. Очікується, що конкретика щодо того, де продовжить кар'єру Назарій, з'явиться в середині січня 2024 року.

Нагадаємо, Нич – вихованець Карпат. На професіональному рівні дебютував за Волинь у 2017 році. Згодом виступав за Верес та Львів. В ЛНЗ перейшов у статусі вільного агента у січні 2023 року. У поточному сезоні провів за черкасців 5 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

До слова, у складі Нефтчі вже виступає один українець – вихованець Дніпра Олексій Ларін.

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