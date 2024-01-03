Пресс-служба ЛНЗ сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Евгением Селиным и полузащитником Владиславом Хамелюком.

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Оба игрока, которые присоединились к черкащанам в январе 2023 года, досрочно покинули команду: соглашение первого действовало до 30 июня 2024-го, а второго – до лета 2025-го. 35-летний Селин в текущем сезоне сыграл 6 матчей (Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро), а 25-летний Хамелюк – на один поединок меньше (Transfermarkt правит за игрока 200 тысяч евро).

К слову, ранее СМИ сообщали, что экс-защитник сборной Украины Селин продолжит карьеру во второлиговом клубе ЮКСА.

Напомним, ЛНЗ ушел на зимний перерыв на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 очков.

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