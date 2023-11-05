Унаї Емері днями відсвяткував 52 день народження, але його підопічні з подарунком вирішили потягнути. Матч, як і онлайн-трансляція Ноттінгем Форест – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 16:00. Уже на 3 хвилині пройшла швидкісна контра лівим краєм з першим дальнім ударом. А вже на 5-й знову страждає Кеш, якого зі знущальною легкістю не помітив Еланга. Далі Тоффоло, здавалося, затягнув з рішенням, але переведення в центр врятувало - Айна пробивав без будь-якої опіки, адже позаду підтюпцем добігав Дзаньйоло.

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Поступово бірмінгемці почали прокидатися. Кеш подав, Дзаньйоло не дуже вдало пробив головою. Той же італієць уявив себе Мудриком, з лівого флангу ледь не закрутивши у ворота Влаходімоса, який дебютує в АПЛ і загалом за "ліс" після переходу з Бенфіки. Дінь з Дзаньйоло перебрали на себе весь креатив попереду. Екс-захисник Барселони встигає і прострілювати, і замикати. А ось Воткінс і Діабі під щільним прикриттям оборонців з перемінним успіхом більше підіграють партнерам. На 36 хвилині француз націленим пасом знайшов Дзаньйоло на лівому куті воротарського - грецький воротар дуже впевнено перевів на кутовий. Ну, хоч десь Астон Вілла має беззаперечну перевагу. За корнерами 0:4.

А ось контратаки продовжують гості пропускати, Домінгес проривається у штрафний, але пробачає. Цікавий епізод трапився уже на останніх секундах компенсованої другої хвилини. Домінгес та Авоньї вискочили за спинами всіх захисників, суддя Джиллет свиснув офсайд, хоча нігерійського форварда збили у штрафному Вілли. VAR підтвердив положення поза грою, але у протилежному разі там цілком міг бути пенальті. І вже під завісу першого тайму Дінь навісив, Кеш головою влучив чи то в руку Мурільйо, чи то в район руки Тоффоло. Суддя до послуг VAR не вдавався, але показав, ніби там нічого не було - імовірно, консультації відбувалися заочно.

Бейлі замінив Дзаньйоло у перерві, але не встиг Леон себе проявити в атаці, як Мартінес пропустив черговий гол. Чемпіон світу цілком завинив у цьому епізоді, адже однією рукою перевів снаряд, випущений Ореолем Мангала, парашутом у власні ворота. На страждання, які проступають обличчям Емері, вже просто боляче дивитися. По суті, визнаний найкращим голкіпером 2023 року винен в обох пропущених здалеку м'ячах. Неймовірна динаміка та фізичний атлетизм просто з'їдають всю технічність і вишуканість напрочуд результативної атаки Астон Вілли, яка могла б обійти третій у таблиці Арсенал в разі перемоги.

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Банально сьогодні вілланів розібрали їхнім улюбленим сценарієм на контрах. З вольовими перемогами і позиційним наступом в Емері не так все добре, як з розривами вразливих суперників на широкому просторі. Воткінс і Бейлі змарнували, звісно, по сотці. Діабі також пробивав з меж штрафного. Однак загалом "ліс" захищається доволі успішно. Влаходімос здійснив 3 переконливі сейви - потрібно щось більше, аби пробити грецьку стіну. І це ще він погано приземлився на спину, отримавши підпитку з якоїсь малесенької пляшечки!

Понад 40 дотиків Астон Вілли в чужому штрафному проти 13 Ноттінгем Форест. Проте навіть перевага у стовідсоткових моментах (1:2) чи очікуваних голах (0,41:1,26) далеко не настільки очевидна. Якісний низький блок команди Стіва Купера дозволяє піднятися із 17 сходинки на 12, набираючи 13 балів. Астон Вілла залишається на 5 місці (22 очки).

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