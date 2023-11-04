Олександр Зінченко після провальної гри посеред тижня в Кубку ліги втратив місце в основі на користь Такехіро Томіясу. Матч, як і онлайн-трансляція Ньюкасл – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 19:30. Дуже багато пресингу й боротьби від обох команд. Арсенал ніби і володіє відчутною перевагою, але з гостротою ударів не складається. Томіясу намагається копіювати стиль Зіни, тягну японця і на протилежний напівфланг, рідніший для нього. За ударами у перші 30 хвилин 0:7 на користь лондонців, але ж тільки удар Нкетії пройшов з меж штрафного – Едді на межі воротарського тягнувся за подачею Мартінеллі після короткого розіграшу кутового.

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Чи не єдиний момент команди Едді Хау за цей період скасував офсайд. Томіясу дарма роздягав Бьорна, адже і верхову дуель віддав, і перед тим витримав лінію, залишивши опонента в положенні поза грою. Безглуздя на 37 хвилині. Хаверц дуже грубо полетів у ногу Лонгстафа, заробивши за це тільки "гірчичник". Натомість відразу троє гравців Ньюкасла, які гаряче протестували проти такої толерантності судді, отримали також по жовтій, зокрема і сам постраждалий. Німець оговтався від численних стусанів, якими нагородили його "сороки", і майже зробив гол. Кай відборовся у повітрі та проштовхнув між кількох опонентів на хід Нкетії, який програв фізичне єдиноборство на межі фолу Ласселсу.

Бруно Гімараєс спочатку розмахував ліктями в бік голови Жоржінью, а потім розпускав руки до Райса. Якимсь дивом бразильський центрхав уникнув навіть жовтої, якщо не вилучення за таку відверто неспортивну поведінку. До кінця першого тайму гра все більше скочувалася до бійцівського клубу. Команди зайшли в мертву точку, з якої зрушитися в атаці не могла жодна сторона. Зате всю накопичену енергію щедро виливали в агресію. Дивовижно, але 12 ударів (0,16:0,38 за xG) свідчили про повний тріумф оборони: лише 1 постріл Мартінеллі у площину воріт, 3 з меж штрафного, з яких 1 це ледь помітний кивок Ласселса після подачі Тріп'єра.

Як же випалюють сьогодні землю Хаверц і Саліба. Німець – найкращий за спробами тиску на суперника, француз працює винищувачем щонайменшої атакувальної загрози, яку тільки може створювати Ньюкасл. Та відразу через якихось 60 секунд після подвійної заміни "сороки" таки відкрили рахунок. Просто фантастичний епізод. VAR перевіряв, чи треба скасувати взяття воріт у 3 різних моментах. Спочатку Віллок, який вийшов на заміну, дивом дістав м'яч, коли більшість футболістів Арсенала вже бачили його в ауті. Потім, чи достатньо нахабно Жоелінтон сперся на спину Габріела. Врешті, чи не було офсайду, коли снаряд потрапляв до Гордона.

Наскільки ж розгублено щось обмірковує Артета, готуючи свій перший хід на 73 хвилині. Наскільки ж агресивно заводить партнерів Зінченко з першого ж кроку на полі. Вайт пішов відпочивати. За наступні 10 хвилин після зарахування гола Гордона Арсенал володіє м'ячем... 95% часу. Господарі спробували вирватися в контру. Зінченко відтер Мьорфі, а той з гримасою болю раптово зупинився. Зворотна заміна через нездоланний біль у плечі, який дозволив Джейкобу відіграти лише 17 хвилин. Вієйра і Троссар замінили також Жоржінью та Нкетію.

Неймовірно! Гімараєс таки отримує жовту за агресивний рух у бік шиї Війєри. І ці безпосередні емоції: "Мене то за що?!" Якимсь дивом Бруно продовжує перебувати на полі, не залишаючи свою команду в меншості. Доволі грубо своєю далеко виставленою косою зрубав Лівраменто Мартінеллі. Без криків болю не обійшлося, але тільки жовта – сьогодні такий матч. Загалом Арсенал настріляв по воротах 14 разів, однак лише 1 удар у площину воріт, а відразу 9 прийняв на себе блок. Остання подібна спроба – обіграш Троссара із Зінченком.

Ньюкасл драматично зубами чіпляється за перспективи зберегти місце в ЛЧ. "Сороки" набирають 20 очок, відстаючи від заповітної топ-4 на якихось 2 бали. Арсенал залишається третім (24 пункти), але ризикує вилетіти з зони Ліги чемпіонів, якщо Ліверпуль і Астон Вілла переграють аутсайдерів у неділю.

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