"Містяни" легко розбили Борнмут (6:1) у рамках 11 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Борнмут в минулому турі здобув надважливу перемогу над Бернлі з огляду на боротьбу за виживання. Виїзд в гості до Манчестер Сіті не обіцяв нічого хорошого. "Містяни" рознесли одного з аутсайдерів.

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Картина матчу епізодами нагадувала гандбол. Манчестер Сіті всім складом розташувався по периметру чужого штрафного майданчика та ганяв м'яч у спробах прорвати оборону з десяти людей.

З передбачуваними перепасовками Борнмут сяк-так справлявся, але зараз у Гвардіоли є двійник Мессі, який ламає систему та суперників. Жеремі Доку нестандартними рішеннями зробив три голи в першому таймі:

– перший: бельгієць пришвидшився, обігрався з Родрі та пробив у дальній кут.

– другий: Доку накрутив візаві та викотив під удар Сілві.

– третій: Жеремі пробив з лінії штрафного, а м'яч рикошетом від Аканджі залетів у ворота.

У другому таймі Доку взяв безпосередню участь і в четвертому голі, асистувавши Фодену. А потім і в п'ятому – класний пас з глибини на Сілву.

The last three players to provide four assists in a Premier League game:



◎ Harry Kane vs Southampton (2020)

◎ Paul Pogba vs Leeds (2021)

◉ Jérémy Doku vs Bournemouth (2023)



Laying them on a plate this afternoon. ️ pic.twitter.com/GbzOZF26lm — Squawka (@Squawka) November 4, 2023

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі Борнмута в п'ятірці захисників. Саме він найчастіше персонально тримав Холанда. Українець штовхався, боровся, порушував правила, але забити норвежцю не дозволив, двічі заблокувавши його удари. Під час зіткнення з Іллею супербомбардир вивернув щиколотку та не зміг вийти на другий тайм.

Забарному було неймовірно складно, як і всім гравцям Борнмута. Ілля непогано читав задуми опонентів і підкатами зупиняв простріли Доку та Аке. З шістьма пропущеними важко знайти позитив, однак можна відзначити, що українець впевнено працював під тиском з м'ячем (98% точності пасів).

По перерві Манчестер Сіті послабив тиск, а Борнмут кілька разів вибіг в атаку. Соланке влучив у каркас воріт і навіть забив з офсайду, а Сіністерра оформив гол престижу. У підсумку – 6:1.

Манчестер Сіті переміг, набрав 27 очок і піднявся на вершину АПЛ. Борнмут з шістьма балами залишився на 17 місці.