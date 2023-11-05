Унаи Эмери на днях отпраздновал 52 день рождения, но его подопечные с подарком решили потянуть. Матч, как и онлайн-трансляция Ноттингем Форест – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Уже на 3 минуте прошла скоростная контра левым краем с первым дальним ударом. А уже на 5-й снова страдает Кэш, которого с издевательской легкостью не заметил Эланга. Далее Тоффоло, казалось, затянул с решением, но перевод в центр спас – Айна пробивал без всякой опеки, ведь сзади трусцой добегал Дзаньоло.

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Постепенно бирмингемцы начали просыпаться. Кэш подал, Дзаньоло не очень удачно пробил головой. Тот же итальянец вообразил себя Мудриком, с левого фланга едва не закрутив в ворота Влаходимоса, дебютирующего в АПЛ и вообще за "лес" после перехода из Бенфики. Динь с Дзаньоло перебрали на себя весь креатив впереди. Экс-защитник Барселоны успевает и простреливать, и замыкать. А вот Уоткинс и Диаби под плотным прикрытием оборонцев с переменным успехом больше подыгрывают партнерам. На 36 минуте француз нацеленным пасом нашел Дзаньоло на левом углу вратарской – греческий вратарь очень уверенно перевел на угловой. Ну, хоть где-то Астон Вилла имеет неоспоримое преимущество. По корнерам 0:4.

А вот контратаки продолжают гости пропускать, Домингес прорывается в штрафную, но прощает. Интересный эпизод случился уже на последних секундах компенсированной второй минуты. Домингес и Авоньи выскочили за спинами всех защитников, судья Джиллет свистнул офсайд, хотя нигерийского форварда сбили в штрафной Виллы. VAR подтвердил положение вне игры, но в противном случае там вполне мог быть пенальти. И уже под занавес первого тайма Динь навесил, Кеш головой попал то ли в руку Мурильо, то ли в район руки Тоффоло. Судья к услугам VAR не прибегал, но показал, будто там ничего не было – вероятно, консультации происходили заочно.

Бэйли заменил Дзаньоло в перерыве, но не успел Леон себя проявить в атаке, как Мартинес пропустил очередной гол. Чемпион мира вполне провинился в этом эпизоде, ведь одной рукой перевел снаряд, выпущенный Ореолем Мангала, парашютом в собственные ворота. На страдания, которые проступают на лице Эмери, уже просто больно смотреть. По сути, признанный лучшим голкипером 2023 года виноват в обоих пропущенных издали мячах. Невероятная динамика и физический атлетизм просто съедают всю техничность и изысканность удивительно результативной атаки Астон Виллы, которая могла бы обойти третий в таблице Арсенал в случае победы.

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Банально сегодня вилланов разобрали их любимым сценарием на контрах. С волевыми победами и позиционным наступлением у Эмери не так все хорошо, как с разрывами уязвимых соперников на широком пространстве. Уоткинс и Бэйли упустили, естественно, по сотке. Диаби также пробивал из пределов штрафной. Однако в целом "лес" защищается довольно успешно. Влаходимос совершил 3 убедительных сейва – нужно что-то большее, чтобы пробить греческую стену. И это еще он плохо приземлился на спину, получив подпитку из какой-то маленькой бутылочки!

Более 40 касаний Астон Виллы в чужой штрафной против 13 Ноттингем Форест. Однако даже преимущество в стопроцентных моментах (1:2) или ожидаемых голах (0,41:1,26) далеко не столь очевидно. Качественный низкий блок команды Стива Купера позволяет подняться с 17 строчки на 12, набирая 13 баллов. Астон Вилла остается на 5 месте (22 очка).

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