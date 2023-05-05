Кожен охочий вже може придбати тікети на поєдинок "синьо-жовтих".

Сьогодні, 5 травня, стартував продаж квитків на товариську гру між збірними Німеччини та України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тисячний матч в історії Бундестім відбудеться 12 червня у Бремені на Везер-Штадіон, який вміщує 42 358 осіб. Німецький футбольний союз вирішив зробити поєдинок благодійним, а зібрані з продажу перепусток кошти відправити до фундації DFB.

Квитки у фан-сектор коштують 25 євро (близько 1040 грн.), місця з обмеженим оглядом – 18 євро (750 грн.), а для людей з інвалідністю – 10 євро (417 грн.). Для дітей та немовлят також необхідно купувати квитки. Один уболівальник може придбатидо шести тікетів. Для входу на стадіон необхідно мати документ, що посвідчує особу. Придбати квитки можна за посиланням.

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Німеччини стане підготовчим для України перед матчами відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти (16-го та 19-го червня відповідно). У березні "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня вже провели один матч, поступившись збірній Англії.

Як раніше запевняв президент УАФ Андрій Павелко, до цих поєдинків національну команду вже готуватиме постійний тренер.

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