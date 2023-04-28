"Є інформація, що Сергій Ребров, розглядаючи можливість бути головним тренером збірної України, вже думає над ймовірними помічниками. Є певний шорт-лист, який йому допомагають складати. До якихось призначень ще далеко, тому що Ребров ще не тренер збірної. І він ще не формував штаб та нікого не затверджував.

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Але є інформація, що у шорт-листі, який буде розглядати Ребров, є кілька відомих людей: Олександр Шовковський, Андрій Воронін та Сергій Кравченко, нинішній помічник Руслана Ротаня (в Олександрії – прим.)

Наголошую, що це поки лише попередній шорт-лист, який розглядатиме Ребров, якщо його призначать тренером збірної. Це не всі прізвища, але хотів наголосити на цих", – розповів Звєров у програмі Профутбол Digital.

Нагадаємо, чинний контракт 48-річного Реброва з Аль-Айном добігає кінця 30 червня 2023 року.

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