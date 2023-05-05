Каждый желающий уже может приобрести тикеты на поединок "сине-желтых".

Сегодня, 5 мая, стартовала продажа билетов на товарищескую игру между сборными Германии и Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Тысячный матч в истории Бундестим состоится 12 июня в Бремене на Везер-Штадион, который вмещает 42 358 человек. Немецкий футбольный союз решил сделать поединок благотворительным, а собранные с продажи пропусков средства отправить в фонд DFB.

Билеты в фан-сектор стоят 25 евро (около 1040 грн.), места с ограниченным обзором – 18 евро (750 грн.), а для людей с инвалидностью – 10 евро (417 грн.). Для детей и младенцев также необходимо покупать билеты. Один болельщик может приобрести до шести тикетов. Для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Приобрести билеты можно по ссылке.

Напомним, поединок со сборной Германии станет подготовительным для Украины перед матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (16-го и 19-го июня соответственно). В марте "сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня уже провели один матч, уступив сборной Англии.

Как ранее уверял президент УАФ Андрей Павелко, к этим поединкам национальную команду будет готовить уже постоянный тренер.

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