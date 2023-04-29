"Хочу запевнити: у збірної буде новий тренер на контрольний матч з Німеччиною та на ігри відбору Євро-2024 у червні. З ним є домовленість, і в обумовлений час ми про це оголосимо.

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Я впевнений, що вболівальники будуть задоволені, бо ми обираємо тренера не на окремі матчі, а маємо стратегію розвитку. І на презентації ми зможемо разом з новим наставником розповісти про нашу стратегію", – сказав Павелко в ефірі каналу "Дом".

Нагадаємо, раніше журналіст Віктор Вацко заявив, що УАФ вдалося домовитися з Сергієм Ребровим, однак офіційного підтвердження наразі немає.

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