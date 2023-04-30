"У нас є потужна можливість взяти на себе цей виклик, поборотись і перемогти у відборі на господаря ЧС-2030. Іспанія і Португалія роблять кроки, у них проводять серйозну роботу, асоціації працюють у зв'язці з урядами.

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Між нашими урядами, асоціаціями існує дуже тепла атмосфера. Зараз ми чекаємо на наступний крок. Впевнений, що найближчим часом ми проведемо в Україні подібні робочі зустрічі.

Мрія про проведення ЧС-2030 – це мрія не Павелка або чиновників, це мрія багатьох поколінь. Я впевнений, що Україна зараз є прикладом незламності", – сказав Павелко в ефірі каналу "Дом".

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна приєдналась до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030. У березні 2023-го через корупційний скандал навколо президента УАФ Андрія Павелка стало відомо, що до заявки також приєдналося Марокко. Передбачалося, що африканська країна замінить Україну, однак наша держава залишається у пулі вищеназваних країн.

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