Неймар викликаний на допит через звинувачення у згвалтуванні – у форварда вилучили телефон, йому загрожує ув'язнення

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар серйозно вляпався у черговий скандал.

Скандал навколо звинувачення Неймара у згвалтуванні набирає обертів. Сьогодні стало відомо, що зірковий бразилець начебто мав статевий контакт зі своєю співвітчизницею, а інцидент трапився у Франції 15 травня.

Неймар звинувачений у зґвалтуванні

Неймар поспішив спростувати будь-які звинувачення, опублікувавши спеціальне відеозвернення. У ньому нападник заявив, що все було за взаємною згодою. Втім, історія отримала продовження – у тому ж зверненні Неймар показав інтимні фото дівчини, що заборонено законодавством Бразилії. Санкція за розповсюдження таких фото – від 1 до 5 років позбавлення волі, повідомляє Marca.

Як наслідок – сьогодні у штаб-квартиру Федерації футболу Бразилії завітали правоохоронці, які хотіли поспілкуватись із нападником. Неймар у той момент був на тренуванні збірної Бразилії, яка готується до Копа Амеріка. Форвард та його потенційна жертва викликані на допит, а їхні телефони – вилучені для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, раніше Неймара позбавили капітанської пов'язки у збірній Бразилії. За чутками, причиною цього став інцидент з уболівальником – форвард вдарив фаната після поразки ПСЖ у фіналі Кубка Франції. А ще раніше Неймар отримав триматчеву дискваліфікацію у Лізі чемпіонів за образу арбітра у соцмережах.

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