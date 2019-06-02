Неймар звинувачений у зґвалтуванні

Нападник ПСЖ Неймар може бути заарештований, якщо його провина підтвердиться.

Мешканка Бразилії подала у суд на Неймара за зґвалтування. Інцидент відбувся 15 травня у Парижі. Скарга була подана в минулу п'ятницю в Сан-Паулу, повідомляє ESPN з посиланням на UOL.

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Згідно з документом, жінка познайомилася з Неймаром через соціальні мережі, де гравець запросив її до Франції. Зазначається, що консультант бразильця на ім'я Галло, зв'язався з постраждалою, аби забезпечити поїздку та проживання у Парижі, куди вона прибула 15-го травня.

За словами жінки, вона зупинилася в готелі Софітель в Парижі та зустрілась з Неймаром близько 8 вечора. "Вони почали розмовляти, обмінювалися ласками, але в певний момент Неймар став агресивним і практикував статевий контакт насильницьким шляхом", – говориться в документі. Додається, що футболіст був напідпитку у момент скоєння злочину.

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У своїх свідченнях, жінка стверджує, що вилетіла з Парижа 17 травня і була емоційно вражена, аби написати заяву в поліцію. Трохи згодом, вона зважилась заявити про це у Сан-Паулу.

Хоча це сталося в Парижі, зґвалтування може бути досліджено в Бразилії, а Неймар судити на основі бразильського закону в силу принципу "екстериторіальності". Згідно з Кримінальним кодексом, у його сьомій статті, злочини, вчинені бразильцями, навіть якщо вони перебувають на іноземній території, підлягають бразильському законодавству.

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