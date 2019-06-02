Неймар – про звинувачення у зґвалтуванні: Це була пастка, і я потрапив у неї

Форвард ПСЖ і збірної Бразилії записав відеозвернення в Instagram, в якому спростував усілякі звинувачення в зґвалтуванні.

"З цього моменту я розкрию всю правду – нашу переписку, моменти близькості. Це необхідно, щоб довести, що насправді нічого не сталося.

Неймар звинувачений у зґвалтуванні

Те, що відбулося в той день – стосунки між чоловіком і жінкою, які відбуваються у всіх парах. Все було за взаємною згодою. На наступний день нічого не сталося, ми продовжили листуватися.

Мене звинувачують в зґвалтуванні, і це ранить. Ця ситуація застала мене зненацька. Дуже погано і сумно чути подібне. Тому що ті, хто знають мене, мій характер, розуміють, що я ніколи не став би робити подібне", – сказав Неймар в своєму відеозверненні в Instagram.

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Бразилець показав в соцмережах, що дівчина, яка звинуватила його в зґвалтуванні, з березня по травень відправляла йому інтимні фото.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що якась дівчина подала до поліцейського відділку Сан-Паулу заяву, в якій звинуватила зіркового форварда в зґвалтуванні. Воно, нібито, відбулося в одному з паризьких готелів 15 травня.