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Неймар брутально перевірив підборіддя фаната після програного фіналу Кубка Франції – той не впав

10:46 469 Читать на русском
Неймар брутально перевірив підборіддя фаната після програного фіналу Кубка Франції – той не впав
Неймар / AFP

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар ризикує отримати чергову дискваліфікацію за свою витівку після фіналу Кубка Франції проти Ренна (2:2, пенальті – 5:6).

 

Бразилець вдарив одного з фанатів на трибуні Стад де Франс. Відео інциденту почало поширюватися у твіттері.

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Неймар, піднімаючись на нагородження фіналістів національного кубка, зупинився біля одного з фанатів, штовхнув його та почав сперечатися, а потім вдарив уболівальника в обличчя. Та той, на відміну від традиційної реакції Неймара, не почав корчитися від болю.

Нагадаємо, раніше бразильський форвард отримав тривалу дискваліфікацію у Лізі чемпіонів через образу арбітра після матчу 1/8 фіналу турніру проти Манчестер Юнайтед.

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Франція Кубок Франції Кубок Франції 2018/19 футбольні курйози Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ футбольні фанати Ренн - ПСЖ
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