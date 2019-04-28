Неймар брутально перевірив підборіддя фаната після програного фіналу Кубка Франції – той не впав

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар ризикує отримати чергову дискваліфікацію за свою витівку після фіналу Кубка Франції проти Ренна (2:2, пенальті – 5:6).

Бразилець вдарив одного з фанатів на трибуні Стад де Франс. Відео інциденту почало поширюватися у твіттері.

Драматична поразка ПСЖ у фіналі Кубка Франції у відеоогляді матчу з Ренном

Неймар, піднімаючись на нагородження фіналістів національного кубка, зупинився біля одного з фанатів, штовхнув його та почав сперечатися, а потім вдарив уболівальника в обличчя. Та той, на відміну від традиційної реакції Неймара, не почав корчитися від болю.

Нагадаємо, раніше бразильський форвард отримав тривалу дискваліфікацію у Лізі чемпіонів через образу арбітра після матчу 1/8 фіналу турніру проти Манчестер Юнайтед.