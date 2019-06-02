Неймар вызван на допрос по обвинению в изнасиловании – у форварда изъяли телефон, ему грозит тюремное заключение

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар серьезно вляпался в очередной скандал.

Скандал вокруг обвинения Неймара в изнасиловании набирает обороты. Сегодня стало известно, что звездный бразилец якобы имел половой контакт со своей соотечественницей, а инцидент произошел во Франции 15 мая.

Неймар обвинен в изнасиловании

Неймар поспешил опровергнуть любые обвинения, опубликовав специальное видеообращение. В нем нападающий заявил, что все было по взаимному согласию. Впрочем, история получила продолжение – в том же обращении Неймар показал интимные фото девушки, что запрещено законодательством Бразилии. Санкция за распространение таких фото – от 1 до 5 лет лишения свободы,, сообщает Marca.

Как следствие – сегодня в штаб-квартиру Федерации футбола Бразилии пришли правоохранители, которые хотели пообщаться с нападающим. Неймар в тот момент был на тренировке сборной Бразилии, которая готовится к Копа Америка. Форвард и его потенциальная жертва вызваны на допрос, а их телефоны – изъяты для проведения следственных действий.

Напомним, ранее Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии. По слухам, причиной этого стал инцидент с болельщиком – форвард ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции. А еще раньше Неймар получил трехматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов за оскорбление арбитра в соцсетях.

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