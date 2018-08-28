Неймар хотів би повернутись у Барселону – Бартомеу поставив бразильцеві ультиматум, – ЗМІ

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар був би не проти знову пограти разом з Лео Мессі.

Неймар побував на тренувальній базі Барселони та розповів своїм друзям що відчуває сильну ностальгію за колишньою командою, інформує Mundo Deportivo.

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Бразилець вже не вперше відвідує своїх екс-одноклубників та, начебто, щоразу зізнається, що припустився серйозної помилки, перебравшись в ПСЖ.

Крім цього, каталонське видання повідомляє, що Неймар продовжує контактувати з деякими представниками керівництва Барси на предмет свого можливого повернення.

На фото: Неймар під час візиту в Барселону

Наразі потенційний трансфер 26-річного бразильця вважається у "більше ніж клубі" місією, майже, нездійсненною, адже футболіст покинув Камп Ноу з гучним скандалом. Неймар досі вимагає в Барселони через суд 26 млн євро як бонус за підписання контракту у 2016 році.

Головним противником повернення Неймара на Камп Ноу є президент Барселони Жозеп Бартомеу. Після переходу в ПСЖ бразилець назвав боса каталонського клубу клоуном та не раз критикував хунту "блаугранас". Бартомеу, начебто, навіть слухати не хоче про повернення колишньої зірки клубу, однак публічні вибачення гравця можуть перевернути ситуацію з ніг на голову.

Чи піде Неймар на поступки Бартомеу? Чи відпустить ПСЖ свою зірку раніше завершення контракту? Усі крапки над "і" у цій справі розставить літо 2019-го. Але Неймар вже послав чіткий меседж каталонському гранду – він хоче повернутись.

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