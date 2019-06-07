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Неймар звинувачується у згвалтуванні: відома платіжна система призупинила співпрацю з бразильцем

18:02 249 Читать на русском
Неймар звинувачується у згвалтуванні: відома платіжна система призупинила співпрацю з бразильцем
Неймар / Reuters

Схоже, що звинувачення у згвалтуванні серйозно вдарили по іміджу зіркового форварда ПСЖ та збірної Бразилії Неймара.

Платіжна система Mastercard призупинила рекламну кампанію з футболістом, передає The Telegraph.

Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту

У заяві компанії йдеться, що відсторонення буде діяти до тих пір, поки ситуація не проясниться.

Нагадаємо, на Неймара подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

"Я сказала йому, що нічого не буде, але він не зупинився", – дівчина, яка звинуватила Неймара у згвалтуванні

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