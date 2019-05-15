Грізманн зрадив Барселону, цього разу з Реалом – чому трансфер француза провокує великий скандал

Один з найгучніших трансферів літа може спричинити бурю. Грізманн – знову під прицілом.

Антуан Грізманн покидає Атлетіко. Цього разу француз обійшовся без документалок, записавши лаконічне відеозвернення до фанатів мадридського клубу. Ледь не пустивши скупу чоловічу сльозу, 28-річний форвард заявив, що хоче спробувати щось нове, але при цьому не уточнив, куди саме пролягає його шлях. Сімеоне, який завжди підтримував "Маленького принца", також не заслужив на чітку відповідь: "Наразі нічого невідомо, я самотужки виплачу власну клаусулу".

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Поки третій футболіст планети за підсумками останнього голосування на "Золотий м'яч" намагається всіляко приховувати ім'я свого майбутнього виклику, авторитетні іспанські та французькі ЗМІ знову пов'язують його з Барсою. "Грізманн переходить на Камп Ноу... і всі задоволені", – анонсує резонансний трансфер ведучий програми Jugones Жозеп Педрерол, інсайди якого майже завжди влучають у яблучко. Однак у його словах варто шукати прихований зміст – це чистої води сарказм і глузування.

Схоже, що недавній ляпас від Грізманна витер з пам'яті лише Бартомеу. Президент каталонського клубу, намагаючись вгамувати розлючених ліверпульським фіаско фанів, зовсім забув про моральні принципи. А тут ще й Ляпорта підливає масла у вогонь розмовами про дострокові вибори. У такій ситуації правлячій хунті не залишається нічого іншого, як купувати великих зірок. Як ще здобути прихильність уболівальників, коли твоя команда два роки поспіль ганьбиться на міжнародній арені... Однак зараз Бартомеу серйозно грається з вогнем, ризикуючи викликати ще більшу злість "інчади". Трансфер Грізманна має набагато більше противників, ніж прихильників.

Все дуже просто. Мешканці гордої Каталонії досі не пробачили французу документальний фільм "La Decisión", яким завершилась його торішня трансферна сага. Грізманн тривалий час водив за носа як Барсу, так і Атлетіко, поки не вибив собі найдорожчий контракт в історії мадридського клубу (23 млн євро за сезон). Набагато більше за відмову зіркового форварда, "кулес" образила його манера сказати "ні". Фани вважають, що перенісши своє рішення у кіно, Антуан безжально погрався з їхніми почуттями. З тих пір минуло трохи менше року, але на Камп Ноу чемпіон світу-2018 досі вважається зрадником.

Більшість прихильників "блаугранас" справедливо закликають Бартомеу за жодних умов не підписувати Грізманна. Вони знищують француза у соціальних мережах та називають майбутній трансфер великою ганьбою для їхнього клубу. Мовляв, підписувати форварда Атлетіко після всього, що він зробив, означало б витерти ноги об емблему 26-разових чемпіонів Іспанії. Ось лише деякі, найбільш показові коментарі, які свідчать, що Грізі буде складно здобути прихильність фанів Барси:

"Він не заслуговує, щоб Барса його купувала. У нього немає ні слова, ні честі".

No merece que el barsa le fiche no tiene palabra ni honor — Pedro (@caamanho90) 15 травня 2019 р.

"Будь ласка, нехай переходить в Париж".

Por favor que se vaya a París!!! — Antonio Andolini (@AntonioAndol) 15 травня 2019 р.

"Не може такого бути, щоб через одну поразку приймалось рішення щодо придбання футболіста. У нас просто дворе керівництво!".

No puede ser que por una derrota fiches o no a un jugador!!! Qué mierda es esto!???! Valla directiva qué tenemos!!!! — MaNu (@ELLOVER19) 15 травня 2019 р.

"Це переоцінений гравець. По**й на нього. Сподіваюся, що він перейде в ПСЖ, адже тут його не люблять".

A tomar por culo, ahora el culebrón ya no es si se queda en el Atleti o viene al Barça, ahora es si firma por el PSG o por el Barça, joder este tío esta sobrevalorado, ojalá se vaya a París aquí en el Barça no le queremos. — Jorge (@Jorge_Mtz1998) 15 травня 2019 р.

Аналогічну позицію багатотисячної торсиди каталонського гранда демонструють опитування двох головних спортивних видань Каталонії – Mundo Deportivo та Sport.es. На запитання "чи хотіли б ви, щоб Барса підписала Грізманна", більшість читачів дали негативну відповідь. Бартомеу отримав ще один привід серйозно задуматись, але хіба нагорі колись цікавились думками простих смертних? Щоправда, не лише вони "забракували" угоду на 120 млн євро.

Як з'ясувалось, президент зустрів ще потужнішу опозицію всередині команди. Авторитетний Mundo Deportivo запевняє, що футболісти також сильно "охололи" до француза. Мессі, Піке та Суарес, які ще минулого літа відстоювали трансфер Грізманна перед керівництвом, зараз начебто не горять бажанням ділити разом з ним роздягальню. Хоча, не забуваймо, що саме Жерар виступив одним з продюсерів скандального фільму з гравцем Атлетіко у головній ролі.

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Мессі просто благає про підсилення атаки, особливо, після провального сезону Коутінью, однак "La Decisión" Грізманна, за чутками, розчарувала аргентинського генія. Лео залишається незворушним навіть попри те, що француз готовий піти на суттєво пониження зарплати заради переїзду на Камп Ноу. L'Équipe пише про 17 млн євро. Інші, трохи менш впливові гравці, також засуджують Антуана, не розуміючи, як після всього він зможе дивитись їм у вічі.

Мадридські ЗМІ також внесли свою лепту до загального невдоволення. На фоні чуток про майже довершений трансфер Грізманна у Барселону вони поширили запис, як француз, будучи гравцем Сосьєдада, називає себе мадрідістою. "Якщо обирати між Барсою та Реалом, то я більше за других", – говорить футболіст на скандальному відео.

Гірших передумов для зміни клубу – годі знайти. Якщо Грізманн таки наважиться одягнути футболку Барси, йому доведеться боротись не лише з суперниками каталонців, але й з фанатами, власними партнерами та цілим світом. Трансфер француза обіцяє Бартомеу чимало проблем. Якщо Антуан не впорається з тиском і погасне, керівництву каталонського суперклубу просто не пробачать чергового багатомільйонного провалу а-ля Коутінью. То чи варто ризикувати...?