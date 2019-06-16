"Я більше не буду терпіти суперзіркову поведінку", – президент ПСЖ розкритикував гравців своєї команди

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що поведінка гравців його команди повинна бути зовсім іншою.

"Я зрозумів, що команді потрібні зміни, інакше ми б продовжували рухатися в нікуди. Футболісти повинні ставитися до своїх обов'язків ще більш відповідально, ніж раніше. Їх поведінка повинна бути зовсім іншою.

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Гравцям доведеться робити більше, працювати більше. Вони в команді не для того, щоб веселитися. І якщо вони не погоджуються з цим, то двері відкриті.

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Я більше не буду терпіти суперзіркової поведінки в команді", – передає слова Нассера Аль-Хелаїфі France Football.